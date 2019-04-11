2019年4月11日(木)
- 軟弱地盤「追加調査が必要」/辺野古新基地 国交省の鑑定書に記述/工期見通し不明 野党が批判
- 衆院沖縄３区補選 ７野党・会派 必勝誓う/国対委員長・代表ら ヤラ候補の事務所訪問
- デニー県政支えるヤラさん勝利を/衆院沖縄３区補選 対決構図は鮮明/安倍政権丸抱えの島尻氏
- 桜田五輪相が辞任/首相の責任極めて重い/志位委員長指摘
- 米政権の要求で「爆買い」/Ｆ３５Ａ ９６６件の欠陥指摘 共産党が追及
- 「普天間」運用やめよ/承認撤回取り消し 赤嶺氏が批判/衆院外務委
- 国も原発支援検討か/経団連新提言 笠井氏対応ただす/衆院経済産業委
- 再発防止へ検証必要/強制不妊 高橋氏、「法案はスタート」/衆院厚生労働委
- 新基地強行追及で一致/７野党・会派、沖縄副知事と面談
- デニー知事 日・米・県の協議要請/普天間問題 政府は応ぜず
- Ｆ３５Ａ飛行停止など求める/党青森県委、知事あて申し入れ
- 本気の共闘で勝つ/大阪１２区 宮本候補・市民と野党が共同宣伝
- 大阪１２区 宮本候補に共感の声/忖度政治終わらせて ぜひもう一度国会へ 学費軽減を期待
- 区政大きく変えた８議席何としても勝利を/東京・品川区議選 小池書記局長訴え
- 立場超え共産党へ/東京・大田 田村副委員長訴え
- アイヌ差別 国策が原因/塩川議員指摘 政府「重く受け止める」/衆院国交委 新法案可決
- ＮＨＫ専務理事に板野氏/官邸に太いパイプ
- バス死亡事故 運転士の勤務は/長い拘束 短い休息/神奈川中央交通の報告書
- 横田の土砂 あす所沢搬入/米軍が表明 住民は抗議へ
- “元総長のもうけ主義”原因/東京福祉大留学生不明 元教授ら会見
- 医療現場の願いを/社会保障拡充 民医連が国会要請
- 経団連「原発提言」/破綻した道にしがみつく異常
- きょうの潮流/「私の親はシベリアに抑留されて、まだ帰っていません。…
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