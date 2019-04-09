2019年4月9日(火)
- 教訓をただちに生かし全員当選をめざして奮闘しよう/――統一地方選挙前半戦の結果と後半戦のたたかいについて/２０１９年４月８日 日本共産党中央委員会常任幹部会
- 衆院２補選 きょう告示/大阪１２区 小沢・志位・服部・村上各氏が宮本氏激励
- 共産党勝利で暮らしに希望を/いよいよ後半戦 小池書記局長訴え 東京・新宿
- 日本共産党は道府県議選で９９議席獲得/政令市議選は１１５議席
- 消費税増税時の価格設定指針/中小業者に過酷競争/大門議員 参院決算委
- 今日、告示で激戦の火ぶた切る大阪１２区、沖縄３区衆院補選の勝利をめざすたたかいへ全国からの支援を訴えます/２０１９年４月９日 日本共産党中央委員会
- 塚田氏の参考人招致を/６野党・会派国対委員長
- 日本共産党 女性議員数は第１党
- １２年ぶりに議席を奪還/埼玉県上尾市・伊奈町区 秋山もえ氏
- １人区勝利 全国紙注目/和歌山県御坊市区 楠本文郎氏
- ４０年ぶり複数議席獲得/富山県射水市区 津本二三男氏
- 惜敗から奮闘 底力発揮/滋賀県東近江市・日野町・愛荘町区 松本利寛氏
- 野党も支援 共感広げる/高知県南国市区 岡田芳秀氏
- 自民現職に競り勝った/大分県別府市区 猿渡久子氏
- 米海兵隊２０１９年度計画/辺野古計画を削除/軟弱地盤で米軍も見通し失う
- 衆院補選 宮本大阪１２区候補 社民党府連が推薦
- 宮本候補の勝利必ず/大阪革新懇が街頭宣伝
- 衆院沖縄３区補選「オール沖縄」候補 ヤラともひろ氏に聞く/新基地ノー・普天間返還は可能/国政でデニー県政支える
- 学生ら投票権保障を/塩川氏 事態の解消を求める
- 辺野古工事と関係か/田村貴昭氏 ジュゴンの死ただす
- リビア 政府軍が反政府勢力空爆/国連は停戦を呼びかけ
- 障害福祉の改善求める/障全協が関係省庁に要請
- 豚コレラ 拡大阻止と農家支援を/農民連など農水省に要求
- 福祉最優先へ変える/３６年ぶり県・市Ｗ当選/横浜市神奈川区 上野・宇佐美氏
- 「自共対決」に競り勝つ/定数８ 初の３議席/京都市議選・左京区 樋口・加藤・冨樫氏
- 当選の報 被災者と聞く/１６年ぶり党議席獲得/札幌市議選・清田区 吉岡氏
- 岩国Ｆ３５Ｂ追加へ/海外殴り込み部隊は撤退こそ
- きょうの潮流/満開の桜のもとで、にっこりとほほ笑む新１年生…
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