2019年4月4日(木)
- 統一地方選前半戦/１票争う大激戦/甲府・長野両市で２議席必ず/志位委員長が訴え
- 繰り入れ解消・国保値上げ、旗振り役は維新/大阪 小池書記局長が告発/選挙で審判下そう
- 米軍Ｆ３５Ｂ １６機追加/山口・岩国基地３２機に 地元説明ぬき
- 陸自日報 確認３０件中３件/新たな隠ぺいを追及/穀田氏批判
- 塚田国交副大臣罷免要求 野党一致/「忖度」発言 塩川氏、衆院内閣委で追及
- 暮らしと命最優先の県政を/広島 小池書記局長が訴え
- 正面対決する共産党の躍進を/小池氏、維新の異質の悪政告発/大阪・高槻
- 子ども・子育て支援法可決/増税押し付けやめよ 塩川議員批判/衆院委
- 原発ゼロへ欠かせぬ議席 激戦区の様相
- ２０１９統一地方選/消費税増税ノー審判を/兵庫 ３カ所 市田副委員長が訴え
- ２０１９統一地方選/県議・市議候補と訴え/熊本市 市田副委員長
- ２０１９統一地方選/共産党の躍進を必ず/大阪市・堺市 山下副委員長
- ２０１９統一地方選/民主主義を守る一票/新潟市・十日町市 田村副委員長
- ２０１９統一地方選/ひらがさんを議会に必ず/浜松市 穀田国対委員長
- 悪政には選挙で審判/定例国会行動
- 衛星管制で過労自殺認定/ＪＡＸＡ施設 長時間夜勤やパワハラ/遺族ら会見
- 「首相はもう『論外』」/「アベ政治を許さない」 各地で行動
- ２０１９統一地方選/安倍政権の推進路線は破綻/原発ゼロの日本へ
- 家賃払うと１日６７７円/東京私大教連公表 私大生仕送り額最低/１８年度調査
- カジノ反対タッグ/石川知事候補 松橋道議候補 訴えに人垣/誘致候補地の北海道苫小牧
- 副大臣「忖度」発言/安倍政権の体質自体が問題だ
- きょうの潮流/「春を迎える楽しさは格別ね。年をとって庭にも出られなく…
|赤旗ＰＲ