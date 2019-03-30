2019年3月30日(土)
- 共産党躍進で暮らしの明日に希望を/安倍政治に審判下そう/神奈川３カ所 志位委員長が第一声
- 原発再稼働ストップ、「本気の共闘」実現を/新潟 小池書記局長訴え
- 日米の軍事一体化 加速/昨年米軍防護１６件 見えぬ実態/戦争法施行３年
- 東電 東通村に寄付検討/賠償渋る一方、原発新設「全力」
- 実習生死亡 新たに４３人/失踪者の約半数は調査不能/法務省調査
- 共産党の議席は県民の命綱/群馬・高崎 小池書記局長訴え
- 府県議１３氏・政令市議７氏/共産党 無投票で当選
- 期日前投票きょうから/道府県議・政令市議選 「毎日が投票日」
- 種子条例制定へ奮闘/住民や農民・他党派と協力/各地で共産党議員団
- 維新政治に終止符を/大阪 山下氏駆けめぐる
- 政治変えるチャンス/富山・福井 市田氏が勝利訴え
- 女性の声を県政に/静岡 田村智子氏が応援
- 力合わせカジノ阻止/和歌山 笠井氏が演説
- 財界中心政治と対決/京都 穀田氏、党の値打ち語る
- 激戦“毎日が投票日”/共産党国会議員が各地で演説
- 「都」構想 断固反対/小西・柳本両氏が発言
- 未来に基地残さない/ヤラ氏必勝へ女性集会/衆院沖縄３区補選
- 築地跡地に国際会議場/都知事 公約破り市場機能なし/東京都が再開発方針
- 抗議７年「これからも」/反原連官邸前
- 改憲への執念/首相の野望を打ち砕く審判を
- きょうの潮流/応援団の練習の声がうるさい。吹奏楽部のラッパがうるさ…
|赤旗ＰＲ