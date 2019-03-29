2019年3月29日(金)
- 増税前の一斉値上げ/安倍政権が音頭/欧州企業の値上げ絶賛/首相、推進認める
- きょう道府県議・政令市議選告示/「暮らしに希望を」と訴え、躍進めざす/志位委員長が決意
- 京壊す安倍観光戦略/増えすぎる民泊・客/京都市政も一体に
- 医師の残業、年１８６０時間/検討会が報告書 過労死ラインの倍
- ２０１９統一地方選/「カジノより給食」に共感 宝の議席 絶対確保を/横浜市鶴見区
- 工期 ４年９カ月以上/辺野古の軟弱地盤改良 赤嶺氏指摘/衆院安保委
- 辺野古９０メートル軟弱地盤 防衛省 強度調べず/揺らぐ「固い」の根拠/井上議員が追及
- 保育の質 確保必要/子ども・子育て支援法改定案 高橋氏ただす/衆院連合審査会
- チームＪＣＰ 光る国会論戦/兵器爆買い/軍拡の実態を告発/国民生活圧迫 撤回迫る
- 大激戦の統一地方選勝利へ/募金へのご協力をお願いします/２０１９年３月２９日 日本共産党中央委員会
- 日曜版３１日号/統一地方選 党派超え共産党に期待/亀井静香さんも「消費税１０％増税反対」
- 企業主導型保育/急激な事業拡大を批判/塩川議員 認可園の増設こそ
- 子ども・子育て支援法改定案/塩川氏が参考人質疑
- 安倍政権に審判を/笠井・吉良両氏 ６人全員勝利訴え/東京・荒川
- 「ハンセン病」全面解決へ/党国会議員団 家族訴訟原告らと懇談
- “安易な受診”は増えない/兵庫県保険医協会調査 子ども医療費無料化
- 東電は真摯に謝罪せよ/原発事故 真の損害賠償を/国会内 訴訟判決で報告集会
- 佐藤さん懲戒解雇は無効/ハートフル記念会の従業員/横浜地裁
- 辺野古埋め立て承認撤回停止/住民が取り消し求める/那覇地裁
- 道府県・政令市議選/悪政ストップ、暮らしに希望を
- きょうの潮流/みんなで社会を支えるための「会費」。税金について国税庁…
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