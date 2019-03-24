2019年3月24日(日)
- 宣伝・対話 熱く/統一地方選/“共産党伸ばせば政治変わる”党・後援会奮闘
- “逆立ち県政転換”に声援/埼玉県議選躍進 小池氏訴え
- 消費税増税 １２道府県に「ストップ・ネット」/老舗デパートなど５５団体賛同 岩手/市区町村・地域にも
- ９条改憲 重大争点/「ノー」の審判を/統一地方選・参院選
- 岸知事候補の勝利で暮らし支える県政に/神奈川・横須賀 小池書記局長が訴え
- 経産省 原発補助制度の創設/高コストの原発はゼロに/小池氏が批判
- 企業主導型保育 利益優先、質を軽視/認可園の増設こそ/参院予算委 田村智子氏が質問
- 増税中止の道ある/西宮・尼崎 山下氏、党県議団押し上げ
- ７氏全員当選必ず/東京・中野 市田氏「区政を前に」訴え
- 区政転換６氏ぜひ/東京・豊島 田村智子氏が呼びかけ
- ＪＲ北海道路線問題 知事選の争点/石川候補 鉄路の存続と活用、めざす/鈴木候補 国の責任不問、バス路線へ/公開質問への回答
- 吉良氏に文科相「可能」答弁/学校統廃合後の分離新設
- 安易な妥協やめよ/日ロ領土交渉「毅然と」/紙議員
- 非婚・未婚ひとり親家庭に所得税寡婦控除を/山下氏
- 命と暮らしを第一に/北九州 しのだ知事候補が訴え/仁比・田村氏 応援駆けつけ
- 安倍９条改憲ＮＯ！３０００万人署名/平和と命を大切に/東京 シスターら署名訴え
- 留学生不明者 精査を/吉良議員に文科相 「把握努める」/東京福祉大問題
- 上関原発撤回「あきらめない」/山口 県民集会に１６００人
- 辺野古米軍新基地/新工区埋め立ては無法の極み
- きょうの潮流/２０２０年の東京オリンピック施設整備で突貫工事が続く夢の島公園。…
|赤旗ＰＲ