2019年3月18日(月)
- オスプレイ 本紙全国調査/危険なヘリモード飛行 合意違反 常態化/深夜も５年で４倍超
- 「共産党伸びて」/元・現議員ら共闘のエール/岩国・山口で演説会 小池書記局長訴え
- ２０１９統一地方選/共産党勝って 負担増やめて/消費税・国保料 列島騒然大行動/札幌 宮川道議宣伝に共感
- “高齢化”する自衛隊/「自治体非協力」発言の背景
- 安倍政権いいなり県政 共産党躍進で転換しよう/岩国市・山口市 小池書記局長
- 横沢予定候補と政策合意/参院岩手区 ３野党が確認書
- 切実な願いを実現 山下氏/奈良と生駒と三郷町 山村さちほ氏・小林てるよ氏・宮本次郎氏・宮内まさよし氏
- 逆立ち府政を告発 市田氏/京都市内 伏見区・左京区・山科区
- 開発優先悪政正す 笠井氏/神奈川・藤沢 加藤なを子氏
- 政権追随を変える 笠井氏/愛知・春日井と一宮 内田けん氏・いたくら正文氏
- 災害に強い広島に 穀田氏/広島・福山 辻つねお氏
- 過労死容認の上限やめよ/参院厚生労働委 倉林議員が迫る
- 実習生失踪“氷山の一角”/参院法務委 仁比議員が明らかに
- 石炭・プラ熱発電は中止を/衆院環境委 田村貴昭議員が主張
- 無謀な日米貿易交渉やめよ/参院農水委 紙議員が強く要求
- なにわ筋線は必要性ない/衆院国交委 宮本岳志議員が迫る
- 市民の痛み分かる県議を/山口・岩国市 党演説会あいさつ（要旨）
- 市民の痛み分かる県議を/山口・岩国市 党演説会あいさつ（要旨）
- 読んだ学生から激励 国政・党を語る力に/「赤旗」号外が評判
- 平和脅かす研究しない/天文学会が声明
- 幼保「無償化」法案/安心の子育てにつながらない
- きょうの潮流/悲しげで、どこか優しいトランペットの音色が…
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