2019年3月1日(金)
- 米朝 対話を継続/首脳会談 合意文書見送る/非核化・制裁 隔たり
- 非核・平和のアジア・世界を ビキニデー/日本原水協全国集会
- 辺野古新基地/軟弱地盤「９０メートル」認める/防衛相 沈下の有無言及せず/赤嶺氏追及
- “貧困と格差なくすカギ”/最賃 全国一律に/全労連など要請 小池氏あいさつ
- 予算案の土台と根幹が崩壊 採決は認められない/志位委員長が会見
- 投票結果 受け入れよ/沖縄 辺野古工事中止迫る/衆院予算委で赤嶺議員
- 安全無視 情報隠し/宮本徹議員 オスプレイ配備撤回を/衆院予算委
- 辺野古に関わりなく普天間運用停止 早く/デニー知事 日米政府と協議の場を
- 武器爆買いより暮らしに/大軍拡予算案を通すな/共同記者会見＆国会内集会
- 日曜版３日号/新基地建設ノーが圧倒/大震災から８年で特集 被災者はいま
- 米朝首脳２回目会談/トランプ氏「生産的だった」/隔たり埋まらず 協議継続
- 東京 豊島に１０％ストップ！ネット/街のコミュニティー守る 消費税アニメ上映に反響
- 沖縄知事 訪米も視野/県民投票結果の大統領通知/比嘉県議に答弁
- ３月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- 巨大噴火リスクなぜ許容/藤野議員 原発火山対策を批判
- 横田基地の土砂搬入 埼玉・所沢/オスプレイ絡み/新たな住民負担 基地強化と一体
- 民意無視 石垣でも/陸自基地造成へ作業強行/沖縄
- 朝鮮三・一運動１００年/歴史の過ち直視し未来志向へ
- きょうの潮流/沈黙のパートナー。１００年前、第１次世界大戦を終わらせ…
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