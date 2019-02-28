2019年2月28日(木)
- 米朝首脳会談 始まる/非核化など具体化焦点/ハノイ
- 沖縄の思い 受け止めて/「県民投票の会」 元山代表が全国に訴え
- 核なき世界へ国際共同を/ビキニデー国際交流会議
- ２４時間営業は限界/セブン本部に団交要求 東大阪オーナーと労組
- 道府県議・政令市議選まで１カ月/統一地方選 消費税・改憲 大争点に
- 日曜版創刊６０年 各界からメッセージ/３月３日号で特集
- 統計不正 組織的「隠蔽」また認めず/特別監察委が追加報告書
- 翁長前知事 名誉市民に/那覇市 「本市発展に多大な功績」
- ハノイから世界へ/米朝会談 報道陣も集結
- 中期防計画 宮本徹議員ただす/軍事費の膨張止めよ/衆院財務金融委
- 陸上イージス 高橋議員が中止要求/住民反対 配備やめよ/衆院予算委分科会
- 馬毛島買収に巨費 田村貴昭議員が批判/違法開発追認するな/衆院予算委分科会
- 森林環境税 本村議員が指摘/「大企業こそ負担を」/衆院総務委
- 嘉手納降下訓練 抗議/沖縄副知事 “日米合意順守を”
- 普天間返還へ決意/デニー知事 「総理に要求」/沖縄県議会 瀬長県議質問に
- 「保育は権利」声届け/１７０万余の署名提出行動
- アベ政治終わらせる/共産党全国女性後援会が総会
- 国連安保理 ベネズエラ情勢で会合/武力行使は多数が反対/公正な大統領選実施要求
- 入試差別なくそう/医学生ら呼び掛け国会内集会/過重労働・医師不足・女性の働きにくさ
- 民意無視の工事許されない/小池書記局長 辺野古ゲート前で激励
- 石垣島にミサイル基地いらない/あすにも着工 許すな/沖縄 市役所前スタンディング
- 命あるうちに救済を/水俣病患者らが院内集会
- 消費税増税「対策」/混乱・負担がますます拡大する
- きょうの潮流/「木曜日おめでとう」。今日という日が大好きな…
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