2019年2月27日(水)
- 衆院予算委中央公聴会/消費税増税 懸念次々/統計不正解明求める声も
- 米朝首脳きょう会談/平和体制構築・非核化へ進展目指す
- ３０００万署名達成と５・３総決起を/「九条の会」が呼びかけ
- 地滑り対策地半減 八ツ場ダムに警鐘/盛り土強度にも疑問/群馬 地質研究者ら会見
- 政府・与党関係者の性暴力・セクハラ/厳重処分・法強化を/衆院総務委 本村議員求める
- 消費税増税 インボイス制度やめよ/宮本徹氏「中小業者が経営難に」/衆院財務金融委
- 衆院予算委中央公聴会 公述人の意見陳述
- 日高線復旧・新幹線延伸問題/ＪＲ北の責任求めよ/国交省聴取で党議員ら訴え
- 三・一独立運動から１００年/日本のメディアはどう伝えてきたか/問われる植民地支配への態度
- チャゴス諸島 英国統治は「不法行為」/米軍基地のため住民強制移住/国際司法裁が勧告
- 米朝再会談 平和へ決定的契機に/文韓国大統領、認識示す
- 核兵器禁止条約 南アフリカが批准/２２カ国目
- コンゴ地域のチンパンジー/餌の種類ごとに棒を使い分け
- 統計と官邸関与/経過洗いざらい明らかにせよ
- きょうの潮流/「チンパンジー」。今月初めの別府大分毎日マラソンで通訳…
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