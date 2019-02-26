2019年2月26日(火)
- 辺野古埋め立て反対７割超/県民投票４３万票余 全市町村で多数に/デニー知事「日米首脳に通知」
- 増税対策はまやかし/衆院予算委で塩川氏、消費税１０％中止求める
- 政府の工事継続に抗議/辺野古座り込み 住民ら「必ず勝てる」
- 普天間無条件撤去こそ安倍政権がとるべき道/小池氏会見
- 記者弾圧の閣議決定撤回を/メディアで働く女性ネットが声明
- 統計調査方式の変更/“官邸の意向”を追及/衆院予算委で塩川氏が質問
- 埋め立て反対 民意示された/県民投票 デニー知事コメント（要旨）
- 自衛隊へ宛名シール/個人情報提供やめよ/京都市議会 井坂市議がただす
- 沖縄のたたかい 全国へ/全国革新懇代表世話人会 “国民の怒り広がる”
- 赤旗編集局編『戦争の真実』 韓国で出版/友好と平和へ“日本の良心”ここに/建国大学 院長が推薦
- 「原発は安価」根拠なし/山添氏追及 “虚構の試算を前提”/参院調査会
- 国保 制度改善へ提言/引き下げ 選挙の争点に/全商連が会見
- 倉林議員「共に取り組む」/全商連、各党に「国保提言」申し入れ
- 女性の力で政治変える/新婦人中央委終わる
- 大企業は社会的責任果たせ/名古屋 トヨタ総行動
- 増税ストップ署名 次々/東京・巣鴨 消費税をなくす会 宣伝
- 学生生活 バイト支え/仕送り減 奨学金返済 不安７割超/大学生協連調査
- 新基地阻止 諦めない/沖縄県民投票 市民ら行動/「自信を持って発信」 若者行進 辺野古に到着
- 新基地阻止 諦めない/「民意を無視するな」/建設断念求める声 官邸包む
- 新基地阻止 諦めない/防衛省 回答拒否連発/軟弱地盤 市民との交渉で
- 沖縄県民投票/民意は明白、新基地を断念せよ
- きょうの潮流/食を断ち抗する意思を示すハンガーストライキ。…
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