2019年2月23日(土)
- 「米軍機運用は非公表」/穀田氏 日米密約を暴露/衆院予算委 外相・国交相も認める
- 統計不正 「官邸関係者に説明」/検討会座長へのメールに明記
- 沖縄２．２４県民投票/あす 圧倒的民意示そう/宣伝・対話 投票箱閉まるまで
- はやぶさ２ 着陸成功/「リュウグウ」 直径６メートルの狭い目標に
- 日米合同委の密約暴露 穀田議員/今も米軍が日本の空を支配 根本にある密約を暴露
- ベネズエラ大使館を訪問/緒方氏 党声明を手渡す
- 官邸と首相の関与浮き彫り/統計不正 笠井政策委員長が会見
- 結論書き換えの疑い/有識者検討会 秘書官意見と同日に
- 人権感覚なき自民党/田畑議員離党届受理に笠井氏
- ゆきとどいた教育へ/公私で５３３万人/国会に署名提出
- 志位委員長ら民青役員と懇談/学生新歓を成功させよう
- 沖縄県民投票 共産党・後援会決起集会/小池書記局長の訴え（要旨）
- 辺野古新基地 地盤改良１０００億円増/沖縄県議会 渡久地氏に県が回答
- 「都」構想議論打ち切りを/大阪・法定協 山中議員が主張
- 陸上イージスに怒り/秋田 高橋議員が現地調査
- 対豚コレラ 支援厚く/衆院委 本村議員求める
- 豚コレラ被害緊急支援を/農民連などが農水省に要請
- 県民投票成功へ沖縄熱気/カジワラさんが辺野古訪問
- 沖縄２．２４県民投票/新基地認められない/赤嶺議員が宣伝
- 沖縄２．２４県民投票/デニー知事がＰＲ
- レオパレス違法建築 ２０１２年から不正把握か/衆院予算委 宮本岳志議員が内部資料入手
- はたやま氏ら厚真町見舞う
- 原発ゼロ 声あげ続ける/反原連が官邸前抗議
- 記者会見質問封殺/国民の知る権利の重大な侵害
- きょうの潮流/いつの間にか、ほぼ外観はでき上がっていました。新宿、…
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