弾圧やめ人権と民主主義の回復を―ベネズエラ危機について

/県民投票成功へ決起集会/小池書記局長訴え

/中止求め電子署名/3500人分を提出

自衛隊へ宛名シール 京都市方針

/実効ある具体化に向けた合意の達成を期待/志位委員長が表明

/岩渕議員が参考人質疑

住まいの貧困 政治が打開を

空転の都議会本会議

/知事と一問一答、合意/未明に議事再開