2019年2月22日(金)
- 弾圧やめ人権と民主主義の回復を―ベネズエラ危機について/志位委員長が声明
- 沖縄の民意 全国に世界に/県民投票成功へ決起集会/小池書記局長訴え
- 防衛局「軟弱地盤９０メートル」明記/１月の報告書 県が意見書公表
- 自衛隊へ宛名シール 京都市方針/中止求め電子署名/3500人分を提出
- 米朝首脳会談/実効ある具体化に向けた合意の達成を期待/志位委員長が表明
- 官邸圧力で統計改変「疑惑が深刻に」/志位委員長
- 国会軽視 野党が抗議/桜田五輪相遅刻などで審議中断
- 職員増で児童虐待防止/衆院総務委 本村議員が要求
- 日曜版２４日号/消費税増税許すな 選挙の大争点/新基地予定地は軟弱地盤 “造っても沈む”
- 県議３議席めざし全力/大平氏招き 松山で演説会
- 住まいの貧困 政治が打開を/岩渕議員が参考人質疑
- 空転の都議会本会議/知事と一問一答、合意/未明に議事再開
- 小池知事が公約違反/築地再開発を表明/都議会本会議
- ベネズエラのマドゥロ政権による人権侵害の資料
- 自衛隊員の募集/自治体へ協力強要許さない/自治労連が談話発表
- 「幼保無償化」というが…保育崩す 安倍政権/自治労連保育部会長 高橋光幸さんに聞く/自治体が１００％負担 公立園存続の危機
- 横田のオスプレイ タイで演習/岩国・嘉手納を中継、東南アに
- 統計不正 “現場のせいにするな”/関係者 安倍政権の責任逃れ批判
- 沖縄県民投票/ウチナー、想い示さ/県制作ＣＭ好評「鳥肌たった」
- 豚コレラ被害農家支援を/愛知 共産党県議団が知事に要請
- 首相在任日数４位/暮らしと憲法破壊に終止符を
- きょうの潮流/「社会の競争的な性格により子ども時代と発達が害されるこ…
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