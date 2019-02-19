2019年2月19日(火)
- 運用停止期限すぎても普天間返らず/県民投票で審判下そう/辺野古新基地は不可能
- “数字でウソついた”/統計不正 高橋議員が批判/衆院予算委
- ぜんそく治療助成 全国で/大気汚染公害 患者ら調停申し立て
- 人生かけ安倍政権終わらせる/参院鳥取・島根選挙区 中林よし子予定候補
- 辺野古埋め立て 沖縄県の申し出却下/国地方係争委 門前払い、県は提訴へ
- 補正 説明に食い違い/勤労統計 厚労相と統計委員長答弁/衆院予算委
- 論戦ハイライト/勤労統計不正受け高橋氏が追及/重大性認め、謝罪を
- 運用停止「約束守れ」/普天間基地前で住民が抗議
- 基地 国民的議論が必要/代表質問 共産党議員に城間市長/那覇市議会
- 増税阻止へ地方選勝利必ず/埼玉・川口 梅村・伊藤・塩川氏が訴え
- 支援拡大へ政府交渉/東京 視覚障害者が統一行動/“重要郵便物に点字つけて”
- 沖縄２．２４県民投票/沖縄の意思示そう/音楽通じ呼びかけ
- 石垣にも基地は不要/市民集会 「絶対造らせない」
- 生きる希望ほしい/大気汚染公害 医療費助成訴え/調停申し立て患者ら会見
- 地球温暖化の課題/脱炭素社会へ本気で舵をきれ
- きょうの潮流/赤紙配達人―。戦時中、役場の兵事係はそう呼ばれました。…
|赤旗ＰＲ