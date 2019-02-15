2019年2月15日(金)
- 沖縄県民投票 告示 ２４日投開票/日米政府揺るがそう/辺野古埋め立て「反対に○」を
- 市民連合と５野党・１会派が意見交換会/安倍政権打倒へ共闘発展を
- 首相９条改憲発言 狙いは若者の名簿を強制的に召し上げること/志位委員長が批判
- 自衛官募集 自治体に“圧力” 自民が指示/本紙が文書入手
- 県民投票の構図は“沖縄県民対安倍政権”/志位委員長が会見
- 「貴重な一票」投じて/沖縄県民投票 デニー知事よびかけ
- “五輪憲章読んでない”/桜田担当相は即刻罷免を/志位委員長が要求
- 消費不況直視せよ/所得税法改定案 宮本徹議員が主張/衆院本会議
- 日曜版１７日号/志位質問で崩れた１０％増税の根拠/沖縄県民投票で新基地止める
- 児童虐待防ぐ対策要求/共産党国会議員団が国に
- 強制動員解決求める/市民団体 韓国大法院判決で集会
- 消費税増税中止 建設労働者処遇改善/東京土建が要請 小池・吉良氏と懇談
- 私学助成署名４５５万人/「会」が提出 「誰もが無償に」
- 子どもたちに平和を手渡したい/銀座で“バレンタインパレード”
- 消費税のごまかし暴こう/東京 １０％ストップ！ネット宣伝
- 護岸の生物 ポスターに/豊かさ示し無謀さ訴え
- 同性婚求め一斉提訴/４地裁１３組 認めないのは違憲
- “受注額引き上げ狙った” 検察指摘/リニア談合 大成・鹿島 初公判/東京地裁
- １０～１２月期ＧＤＰ/消費不況の中での増税は論外
- きょうの潮流/「鉄の暴風」を生きのび、虐げられながらも基地の…
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