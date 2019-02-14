2019年2月14日(木)
- 原発輸出 総破たん/再エネ政策に転換求める/笠井政策委員長が質問 衆院予算委
- 沖縄２．２４県民投票 きょう告示/新基地「反対に○」示そう/沖縄市でスタンディング
- 大学の危機 市民と乗り越えたい/ノーベル賞受賞者らフォーラム設立
- 官房長官、質問封じ正当化/取材の自由への攻撃/安倍政権の体質示す
- 鼓動/悪夢から再起期す池江選手/逆境の中でも前に進む力
- 韓国国会議長の発言について/志位委員長が会見で
- 担当相として失格/池江選手への五輪相発言
- 論戦ハイライト/原発に市場も「ノー」/衆院予算委 笠井議員の追及
- 沖縄県民投票きょう告示/運動さらに発展へ圧倒的民意示そう/「辺野古埋め立て・新基地建設反対の民意を示す県民投票連絡会」共同代表 照屋義実さん
- 消費税１０％の“根拠”総崩れ 増税計画はきっぱり中止せよ/衆院予算委 志位委員長の基本的質疑
- ぶれずに「新基地ノー」/沖縄県議会 デニー知事が運営方針
- 子孫へ基地残さない/沖縄県民投票 沖縄・北谷で町民大会
- 大阪カジノ世界最大級/府・市 夢洲基本構想案を発表
- 消費税１０％やめて 視覚障害者の思い/低所得者直撃 鍼灸院 患者減り閉めた/ポイント還元 カード持てず 恩恵なし
- バイト掛け持ち 体壊した/給付奨学金・学費下げ 国会要請/民青信州大班
- 予算委・消費税論戦/苦しむ国民見ない首相は失格
- きょうの潮流/思いもよらない病を告げられたショックは、いかばかりか…
|赤旗ＰＲ