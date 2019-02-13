2019年2月13日(水)
- 消費税１０％ 首相の“根拠”総崩れ/志位委員長“きっぱり中止を”/家計消費も実質賃金もマイナス 首相認める/衆院予算委
- 沖縄２．２４県民投票/あす告示 投票呼びかけ/連絡会会見 “民意示す重要な機会”
- 豊見城市議選 ５氏全員当選/県民投票と国政選に弾み
- 歴史に学び 憲法生かそう/東京 「建国記念の日」に反対する集会
- 消費税１０％の論拠総崩れ 国民生活に心寄せない安倍政権/衆院予算委質疑後 志位委員長が指摘
- 増税 地方選で大争点に/党消費税１０％阻止闘争本部
- 消費税１０％ 増税計画は中止を/強行なら経済に破滅的影響/志位委員長の質問 衆院予算委
- “サヨナラ安倍・維新政治”の選挙に/大阪市平野区 小池書記局長訴え
- 安倍政権に審判下そう 市田副委員長/川崎市川崎区
- 消費税の増税中止必ず 山下副委員長/大津市
- 希望ある政治の扉開こう 田村副委員長/福岡市
- 連続選挙 共産党大きく 笠井衆院議員/東京・東久留米市
- 野党共闘を誠実に追求 仁比参院議員/佐賀市・唐津市
- 米デンバー 教員 低賃金改善へスト/保護者・生徒もデモ参加
- 沖縄２．２４県民投票/「反対に○」広げよう 宮古島で決起集会
- 自殺対策の新法目指す/超党派の国会議員が確認/小池書記局長参加
- レオパレス違法建築/被害者ら 国から聴取/宮本岳志議員共に
- 沖縄県民投票/埋め立て「反対に○」圧倒的に
- きょうの潮流/来月で事故から８年になる東京電力福島第１原発。きょうに…
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