2019年2月11日(月)
12日(火)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
- 科技予算が「過去最大」という政権のトリック/公共事業や軍拡も“混入” 集計方法を改変
- 首相、改憲執念あらわ/自民党大会 地方選・参院選へ気勢
- 給付型奨学金 通学費の助成/共産党 各地で提案
- 沖縄２．２４県民投票/明確な意思示そう/読谷村スタンディング
- ２０１９統一地方選/宣伝２００回 青森・東青地区２日間いっせいに
- ２０１９統一地方選/共産党躍進の風吹かせ/各地「一体作戦」に全力
- 安心できる年金制度に 小池書記局長/東京・台東区 吉良参院議員
- 立場超え党伸ばして 田村副委員長/京都・八幡市 倉林参院議員 森下府議
- 消費税増税中止させよう 山下副委員長/大阪市 たつみ参院議員 あだち・岡本府議予定候補 こはら・山中市議
- 安倍政治は破綻の証明 市田副委員長/徳島市 山田・上村・たつた県議 たかはら県議予定候補
- 富裕層に応分の負担を 山添参院議員/宇都宮市 小池参院予定候補 野村県議 印南・石川県議予定候補
- 統一地方選・参院選 訴えから/共産党こそ男女共同参画のトップリーダーに/小池晃書記局長
- 沖縄２．２４県民投票/決めるのは県民/宮古島で元山代表訴え
- ２・８独立宣言の意義語る/１００周年記念 東京で国際シンポ
- 原発の火山対策 泥縄/巨大噴火判断基準 具体化できず/専門家「稼働に正当性ない」
- 沖縄 米軍ヘリ不時着/渡名喜村 通知１週間以上なし
- 「建国記念の日」/明治以後の「伝統」から脱却を
- きょうの潮流/１６歳の若者の訴えをどう受け止めたでしょうか。世界の…
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