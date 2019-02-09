2019年2月9日(土)
- 辺野古軟弱地盤 最深９０メートル/杭は７．７万本必要/砂６５０万立方メートル 新基地は不可能
- 上司に報告 ５日後/勤労統計不正 大西前政策統括官に聴取/衆院予算委
- 沖縄２．２４県民投票 「海埋め立てイヤ」/基地のこと考えよう 大学生が模擬投票
- 実質賃金 「同じ事業所ではマイナス」/消費税１０％の前提になりえない/笠井政策委員長が批判
- ２０１９統一地方選/「一体作戦」弾む対話 福岡
- 統計不正 大西・樋口氏参考人/与党 一切質問せず/何が何でも隠そうと…
- 人事課職員がたたき台/統計不正調査に厚労省官房長
- 未修正議事録提出拒む/野党ヒアリング受け厚労省
- 「北方領土は日本固有の領土か」/政府「答え控える」/答弁書閣議決定
- 一部損壊に支援広げよ/参院委 山下氏 震災など被害で
- 自治体の緊急経費に/地方交付税特例法案可決 山下氏反対
- 沖縄２．２４県民投票/民主主義鍛える好機/那覇で県主催フォーラム
- 大阪法定協 会長、運営空転を謝罪/共産党山中市議 「議論打ち止めを」
- 豚コレラ経路究明急げ/農水省に共産党議員団要請
- １８年度第２次補正予算に対する武田議員の反対討論/参院本会議
- 沖縄・豊見城市議選あす投票 横一線の大激戦/５候補必ず 赤嶺氏応援
- 力あわせ県政変えよう/神奈川 岸さん勝利へ笠井氏応援
- 女性差別撤廃へ ＮＧＯの役割強調/国連委前委員が講演/“選択議定書、批准迫って”
- 女川再稼働問う県民投票求め/署名１１万超 県に提出/宮城 実現する会
- 追及 アパート商法の闇/「違法建築」改修 レオパレス ７７８２人に退去要請/オーナー怒りと不安
- 松橋事件 無罪確定へ/熊本地裁来月判決 再審は即日結審
- 「森友」発覚２年/徹底糾明は、ますます必要
- きょうの潮流/よりロボット化した「鉄腕アトム」、イケメンの「ブラックジ…
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