2019年2月8日(金)
- 政権・与党ぐるみの隠ぺい 参考人招致と１８年実質賃金公表を/統計不正 志位委員長が会見
- 首相「四島返還」言及せず/「北方領土大会」 発言後退に元島民批判
- “子どもにも国保料”やめよ/倉林氏 「均等割」の廃止を迫る
- 「いずも」空母化は憲法違反/井上氏 大軍拡路線転換求める
- 沖縄２．２４県民投票/「子や孫の未来 守るため」/各団体 投票参加呼びかけ 那覇・新婦人
- 「政権方針の大後退が起きている」/日ロ領土問題 志位委員長が指摘
- 非核化と平和 前進期待/第２回米朝首脳会談 志位氏が「歓迎」
- 電磁記録すぐ提出を/統計データ不正 参院予算委で倉林氏
- 報告書の説明不自然/データ補正 辰巳議員ただす/参院予算委 締めくくり総括質疑
- 論戦ハイライト/参院予算委員会 倉林議員の質問/高すぎ国保料 生存権脅かす/首相「構造的な問題がある」
- 論戦ハイライト/参院予算委員会 井上議員の質問/兵器爆買い・大軍拡を批判/空母化「いずも」 圧倒的な攻撃能力
- 日曜版１０日号/高すぎる国保料 こうすれば安く/『宝島』で直木賞受賞 真藤順丈さん語る
- ベネズエラ情勢で党・「赤旗」を誹謗中傷/文化放送に抗議・要請/党広報部申し入れ
- 全国一律・大幅増を/全労連ら 最賃テーマにシンポ
- 米朝首脳会談にむけ米国務長官/非核化 北朝鮮に期待
- 退去命じる不当判決/神戸地裁 借り上げ住宅裁判
- 豊洲 １３０倍ベンゼン/地下水から検出
- 自民大会改憲方針/道筋づくり許さず、退陣の声を
- きょうの潮流/最期までたたかい抜いた人生でした。先月９２歳で…
|赤旗ＰＲ