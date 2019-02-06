2019年2月6日(水)
- 新基地ただちに中止を/軟弱地盤工事 防衛相 規模・工期示せず/赤嶺氏“事実隠し強行は卑劣”
- 参考人招致拒否 根拠崩す/統計不正 塩川氏 与党を批判
- 嘉手納にＣＶ２２オスプレイ飛来/知事“訓練恒常化ならぬ”
- 原発ゼロ法案 国会審議早く/市民と野党 決起集会
- “何もかも信用できない”/統計不正・暴言… 新婦人が抗議/国会前 リレートーク
- 野党が関係者招致要求/統計不正 “真相究明に責任ある”
- 論戦ハイライト/塩川氏の質問 統計不正 背景に職員減
- 軍事費削り 暮らしへ/補正予算案可決 藤野議員が反対討論/衆院本会議
- 論戦ハイライト/衆院予算委 赤嶺氏の質問 軟弱地盤 ３年前から認識
- 沖縄２．２４県民投票/民意示そう 何度でも/新基地「反対に○を」宣伝
- 建設抗議者リスト 破棄せよ/ヘリ基地反対協声明 防衛局に要求
- 沖縄・豊見城市議選/新基地反対揺るがぬ民意 全員勝利でつきつけよう/小池書記局長が応援
- 北海道地震５カ月/復旧へ国の支援さらに/はたやま氏ら 厚真町長と懇談
- 神奈川・電機大手リストラ問題/労働局“対応不十分だった”/労連ら要請し 調査の実施へ
- 安倍政権へ怒りの山/新婦人が４６万人の署名提出
- 子ども医療費 国の無料制度早く/全国ネットが国会内懇談会
- 志位委員長ら“消費税増税ノー懇談”/複雑な税率やめて/東京・北区十条 商店主ら要望
- 防大生いじめは違法/福岡地裁 加害学生に賠償命令/“恣意的指導”を断罪
- 森友問題/“複数箇所”ゴミ写真、実は同一箇所/８億円値引きの根拠破綻
- 辺野古新基地建設/過去に例ない無謀工事やめよ
- きょうの潮流/第１次世界大戦は、兵器の戦争ともいわれました。新兵器が…
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