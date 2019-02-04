2019年2月4日(月)
- Ｆ３５Ｂ 寿命１０年か/米国防総省 想定の４分の１/１８年度 欠陥３仕様９４１件 まさに“浪費的爆買い”
- 沖縄の未来 Ｕ１７（１７歳以下）考えた/米軍新基地 高校生ら模擬県民投票
- 政府の前提崩れた 消費税１０％の増税論外/ＮＨＫ「日曜討論」 笠井政策委員長指摘
- 政治考/「自衛隊明記」 地方自治制約の危険/改憲・大軍拡 安倍首相強圧答弁
- “安倍政治サヨナラ” 不正一掃の県議選に/小池書記局長が訴え 富山
- 沖縄県議会の独伊調査/渡久地修 共産党県議団長 総務企画委員長に聞く（下）/独、離着陸の回数に上限
- 選挙情報/女性の地方議員数 共産党が第１党
- 共産党大きく 各地で訴え
- 本村氏が集いで訴え/神戸市北区 金沢・朝倉・森氏
- 伊藤選挙区予定候補 演説会で訴え/さいたま市見沼区 戸島・青柳・とば氏
- 沖縄・豊見城市議選/党５候補が第一声
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- 実態に合う支援法に/仙台・災害シンポ 紙議員が講演
- 政府「大学構造改革」が研究力奪う/危機打開 運動に学ぶ/大学人と日本共産党がつどい
- 朝鮮学校も無償化を/最高裁勝利目指し東京集会
- 米空軍ＣＶ２２オスプレイ/“最重大”事故 昨年度２件/１件は「奄美緊急着陸」か
- 森友問題の“真実”語る/大阪・豊中 近財元職員ら対談
- “今年中に政権退陣”/各地で「アベ政治許さない」行動
- ビキニ被災６５年/深刻な被害の重みを直視せよ
- きょうの潮流/高校や大学入試の季節です。目標に向かって…
|赤旗ＰＲ