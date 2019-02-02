2019年2月2日(土)
- 統計不正 消費税 社会保障 沖縄/首相のウソ・ごまかし追及/参院本会議 小池書記局長が代表質問
- 年金運用 １５兆円損失/１８年１０～１２月 赤字額 過去最大
- 県民投票 全県実施確実/沖縄 ５市長が参加表明
- “サヨナラ安倍政治”底力の発揮を/京都市で小池書記局長訴え
- 消費税増税の根拠崩壊/実質賃金減見込み 笠井氏会見
- 運用制度変更の破綻鮮明/公的年金で巨額損失
- 「政権の責任は重大」/小池氏 年金運用赤字受け指摘
- 首相 根本に反省なし/代表質問 小池書記局長が感想
- 統計不正で集中審議/自民、６野党要求に応じる
- 全県実施「うれしい」/沖縄県民投票 「会」代表がコメント
- 安倍政治に未来はない/小池書記局長の代表質問
- 小池書記局長の代表質問 参院本会議
- 浜松水道民営化を延期/市長表明 市民「断念へ運動強化」
- 日欧ＥＰＡ発効 日本農業が危ない/食健連「自給率向上を」
- 教員増など力合わせ/畑野・吉良議員 全教と懇談
- ２～３月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- 統計不正 問い合わせ１１.５万件超/厚労省に１月末までに
- 衆参代表質問論戦/居直る首相 政権担う資格ない
- きょうの潮流/「地位協定ってのは、要するに、在日米軍は日本国内で好き勝…
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