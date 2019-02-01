2019年2月1日(金)
- 安倍政治の大破たん突く/統計不正 消費税 大軍拡・改憲 沖縄新基地 原発 日ロ領土/衆院本会議 志位委員長が代表質問
- 沖縄県民投票/宮古島・宜野湾 ２市長が参加表明
- 安倍首相、ことごとく答えられず/代表質問への答弁 志位委員長が感想
- 不正統計賃金偽装/集中審議 早期に/６野党・会派国対委員長 与党に要求
- 安倍政権の行き詰まり深刻/希望持てる新しい政治を/衆院本会議 志位委員長の代表質問
- 日曜版３日号/統計不正 崩れた消費税増税の根拠/大坂なおみ選手 急成長の秘密
- 志位委員長の代表質問 衆院本会議
- 辺野古軟弱地盤 首相認める/“工事即中止を”/沖縄知事 話し合いも要求
- 春闘共闘決起集会/安倍政権に退陣迫る/賃金・労働条件改善ともに
- 「九条俳句不掲載は違法」確定/さいたま市 作者に謝罪
- 患者負担増ノー 署名１６万/保団連が国会提出「健康壊す」
- 改憲阻止へ連帯を/念仏者九条の会など合同集会
- 誰もが安心の住まいへ/北海道 生活保護施設火災から１年/はたやま氏献花
- 水道管耐震化わずか４割/厚労省調査
- 「赤旗」創刊９１周年/タブーなく真実伝え、希望運ぶ
- きょうの潮流/「しきしまの大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」。これは…
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