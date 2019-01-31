2019年1月31日(木)
- 米軍普天間基地 運用停止期限どころか…/負担増え新基地も強行/外来機急増 爆音拡大 岩国・嘉手納・米本土から
- 安倍首相 改憲呼びかけ/自衛隊明記へ“自作自演”
- 実質賃金 マイナスも/野党合同ヒアリング 厚労省認める
- 学力調査用い校長評価/大阪市方針 全国学テは不使用/新年度に試行
- 勤労統計 首相、不正データ利用認める/「賃金高い伸び」 根拠ゆらぐ
- 国家の基礎 揺るがす/立民・国民両党 勤労統計不正を追及
- 統計不正 国政調査権で解明を/穀田氏 関係者招致を要求
- 長野に統一候補 早く/信州市民アクション 共産党など各党に要請
- 統計不正 政権の体質/ラジオ番組 小池書記局長語る
- ホロコースト追悼/国連本部の式典 生存者が証言/名前すら奪われ 虐殺繰り返さぬ
- ムール貝 はがれやすく/マイクロプラスチック 生態系に影響
- 謎の旧人デニソワ人が作製？/シカの歯 ペンダント
- 核燃料施設で放射能漏れ/茨城・東海村 警報響き９人避難
- 福島第１事故から８年/汚染水タンク増え続け/毎日約１００～１５０トン 余裕わずか
- 国立大学交付金/教育研究の基盤崩す傾斜配分
- きょうの潮流/消費税１０％中止署名を集めていたときのこと。団地で暮らす…
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