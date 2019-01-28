2019年1月28日(月)
- 隠蔽・改ざん政治に野党結束し終止符を/通常国会にどう臨むか/ＮＨＫ「日曜討論」 小池書記局長が表明
- 違法開発疑い知りつつ/馬毛島の買収進める防衛省/鹿児島
- ２０１９統一地方選/街角チャット 対話の輪/大阪 宮原府議
- ベネズエラ情勢めぐり 国連安保理が緊急会合
- 安倍政治・維新政治サヨナラの選挙に/大阪・八尾演説会 小池書記局長が訴え
- 県民投票沖縄全県で/「本当に良かった」/ＮＨＫ討論 小池書記局長が歓迎
- 激戦２０１９統一地方選/大阪市議選 此花区（定数２） せと一正予定候補（６９）＝現/維新政治ノー 論陣の先頭に
- 地方から政治動かす 党の役割語ろう/札幌・北区演説会で田村副委員長/佐野道議 長屋・小室市議予定候補
- 長野県議選勝利へ 岡谷演説会に井上氏/もうり予定候補
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 韓国スポーツ界 “＃ＭｅＴｏｏ”次つぎ/真相究明へ政府が独立機関
- 保団連５０年祝いレセプション/社会保障切り崩す安倍政治を阻もう/小池書記局長あいさつ
- 群馬・高崎 メガソーラー施設周辺/鉛５５４０倍、カドミウム１１８倍検出/共産党県議団と住民団体が調査
- 米ミサイル防衛/不毛な宇宙軍拡に加担するな
- きょうの潮流/習字に俳句に紙すきうちわ…。自画像のコーナーには若い外…
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