2019年1月25日(金)
- 勤労統計不正・偽装 組織的隠ぺい濃厚/解明は予算審議の前提/衆参厚労委閉会中審査 高橋・倉林議員が追及
- 辺野古新基地 立憲主義に傷/憲法研究者１３１人が声明
- 短期契約なら在留最短４カ月/外国人労働者の立場は不安定/参院委閉会中審査 仁比議員が追及
- ベネズエラ 首都で反政府大集会/大統領めぐり緊迫
- 調査は「お手盛り」/閉会中審査/勤労統計偽装の特別監察委
- 沖縄県民投票 沖縄市長 ３択なら「参加」
- 失業手当 ３月追加給付/統計問題 厚労相が陳謝
- 首相サンゴ発言 ＮＨＫに質問書/視聴者団体
- 日曜版２７日号/安倍政権の原発輸出が総崩れ/「この人に聞きたい」 作家・半藤一利さん
- 郵政非正規格差是正裁判/一審上回る支払い命令 大阪高裁/契約「５年超」に限り
- 地域経済支える政策実現へ/全商連と党国会議員団懇談/“消費税増税中止に” 笠井氏
- ベネズエラ 全土で反政府集会/野党出馬封じ・国会骨抜き…/民主主義回復の願い強く
- 企業主導型保育所/安倍政権が推進も… 定員の約４０％が空き/内閣府調査
- コンビニ各社、成人誌販売中止へ/性の商品化 「イヤ」
- ２０１９国民春闘/賃上げ・時短で経済の再生を
- きょうの潮流/とうとうラーメンの開発に乗り出しました。連続テレビ小説…
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