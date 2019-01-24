2019年1月24日(木)
- 改憲本部設置 せかす自民/全小選挙区支部に催促/危機感と焦り 執念も
- 沖縄県民投票 ３択も/県政与党会派 全県実施へ「柔軟対応」
- 「特定技能」も使い捨て/改定入管法 偽装請負横行の危険/衆院閉会中審査 藤野議員が追及
- 築地跡地に国際会議場・ホテル/小池知事が公約違反 都方針素案/市場機能は一切なし
- 多国籍軍へ陸自要員/シナイ半島監視団 政府が派遣検討
- 勤労統計偽装/首相出席の集中審議、資料提出を要求/野党国対委員長が確認
- 新会派「社会保障を立て直す国民会議」/野田代表ら就任あいさつ/小池書記局長らが応対
- 政府の評価で交付金傾斜配分/国立大の基盤崩す/国大協会長 １９年度予算案批判
- 安倍政治サヨナラの選挙に/全国労働者後援会が決起集会/小池書記局長呼びかけ
- 石綿飛散防ぐ法必要/無対策の現場近くで遊ぶ子どもも/福岡 田村貴昭氏ら 労働局と懇談
- 米教員ストまた勝利/教育環境改善・賃上げ/ロサンゼルスで妥結
- 党躍進へ決意固める/スポーツ後援会がつどい/吉良参院議員 候補者ら訴え
- 「妻がカジノで借金」/党国会議員団 シンガポール調査
- 辺野古の軟弱地盤/やみくもな新基地建設断念を
- きょうの潮流/「それは一つの独立した科学である」。日本近代統計の祖と…
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