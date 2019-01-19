2019年1月19日(土)
- 暮らしに希望を 力あわせ政治を変えよう/共産党が統一地方選政策アピール/笠井政策委員長が会見
- 不正受け 予算案を修正/閣議決定 政府の失態理由は前代未聞
- 公的年金 ０．５％実質削減/厚労省 マクロ経済スライドを実施
- 命と人間 熱く賛歌/うたごえ祭典開幕 ７０周年記念
- 統計不正 徹底究明求める/笠井氏が表明
- データ補正で統計偽装/野党合同ヒアリング
- 統計不正の解明、一致/与野党国対委員長会談
- 値引き根拠にならず/森友問題 野党が追及
- 三菱重、協議応じよ/元徴用工ら原告 韓国司法判断受け
- 希望開くポスター一気に/笠井政策委員長が反響を紹介
- 沖縄 辺野古新基地県民投票/石垣市は投票実施を/「市民の会」が要請
- 青年の就職保障へ/「ルール」求めます/省庁・経営者団体に連絡会要請
- 統一地方選挙政策アピール/暮らしに希望を 力あわせ政治を変えよう/２０１９年１月１８日 日本共産党
- 温暖化対策ランキング発表/三菱重・シチズン 平均以下/機械・精密 半数超が総量目標なし
- 休息は最低１１時間に/公営バス運転士ら省庁要請
- 輸出も再稼働もやめろ/反原連が官邸前抗議
- 辺野古土砂投入/フェイクも強権も通用しない
- きょうの潮流/この世から宿題がなくなったら、親も子もどんなに…
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