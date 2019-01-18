2019年1月18日(金)
- シリーズ 暮らし圧迫 大軍拡/Ｆ３５Ａ３機分＝認可保育所２２１カ所/国民生活に回せば
- 激戦 ２０１９統一地方選/千葉県議選・千葉市花見川区（定数３） 寺尾さとし予定候補（４２）＝現/国いいなり県政変える
- 消費税増税の根拠ゆらぐ/勤労統計不正 実質賃金伸びに影響/野党合同ヒアリング
- 尊い命 決して忘れぬ/阪神・淡路大震災２４年 犠牲者を追悼
- 統計不正 問題が拡大/不適切手法 ２０１５年削除/厚労省隠蔽 可能性強まる
- ＬＧＢＴ 少子化と無関係/自民・平沢氏 発言撤回せず
- 外国人の扶養家族/健保は国内居住限定の方針
- 閉会中審査で合意/衆院厚労委の理事懇
- 日曜版２０日号/新基地県民投票 自民本部が妨害/元ＮＨＫアナが福祉の職場に転身
- 全国都道府県・地区委員長会議 志位委員長のまとめ
- 普天間基地 運用停止求める意見書/那覇市議会 自民のみ反対
- すべての６歳未満に児童手当支給へ/韓国 所得制限を撤廃/少子化進行 保育所増設など対策
- 米民主党 連邦最賃１５ドル法案提出/“今こそ全国で”運動団体後押し
- 入学前支給 自治体７割超/就学援助 共産党の論戦実る
- リニア工事車両５倍化/長野 ＪＲ提示に大鹿村民怒り/本村議員調査
- 地中ゴミ深さ根拠ない/森友問題 野党ヒアリングに業者
- 台風被害 漁業者に支援必要/田村貴昭議員 堺の漁協に聞き取り
- 「政治改革」３０年/小選挙区制が政治劣化させた
- きょうの潮流/本紙学問文化面の毎週火曜日に掲載されている「読者の文…
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