2019年1月14日(月)
- 政治考/本気の共闘 協議を/安倍政権退場へ野党注目
- 「野党共闘の太陽」に/中林・統一予定候補を実現し、連続選挙で安倍政権を終わりへ/鳥取・島根 小池書記局長駆け巡り
- 水道民営化ストップ 浜松 全国のつどいに６００人/水は自治の基本 世界の失敗学べ
- 自民“県民投票阻む”/沖縄 県議・市議ら平然と発言
- ９条めぐり討論/札幌弁護士会がシンポ 仁比氏ら発言
- 演習 より実戦的に/陸自 米軍も連続参加/千葉・習志野演習場/しいば氏ら調査
- 統一候補の協議早く/長野 市民と野党４党つどい
- 共闘勝利へさらに/北海道旭川市 党の新春のつどい/市長があいさつ
- 安倍「亡国の農政」にサヨナラする年に/紙参院議員が講演/宮城・大崎
- 家族から逃れ難民申請 １８歳サウジ女性 カナダ到着/男性後見人制度に批判高まる
- 韓国版米軍「思いやり予算」/首脳級協議の可能性/メディア「分担金縮小を」
- 走り初め熱気 ４５００人/新春マラソン５カ所で開催
- 羽ばたく新成人 復興担い未来へ/成人式＠被災地/岩手 宮城 福島
- 成人の日/若者の声が届く新しい政治に
- きょうの潮流/学生たちのストライキが始まりでした。ときは…
|赤旗ＰＲ