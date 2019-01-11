2019年1月11日(金)
- 日銀の株投資２４兆円/「日本売り」買い支え 海外投資家ばかり得
- 女川原発再稼働問う宮城県民投票/請求署名１１万４３０３提出
- 徴用工訴訟 解決へ知恵集めて/韓国大統領「日本政府は謙虚に」
- 奨学金 全員から保証料/文科省 保証人制度 廃止を検討
- 国保料引き下げへ/請願署名活用を
- 日曜版１３日号/平和の激動追う 朝鮮半島ルポ/作詩家・なかにし礼さんと小池書記局長が対談
- 中林さん「野党統一候補として勝ち抜きたい」/参院鳥取・島根選挙区/擁立に反響 「投票日の夏まで全力疾走できそうな私です」「本気の野党共闘を」「よし子フィーバー再び」
- 山梨知事選 花田氏第一声 安倍政治と対決/暮らし守る県政に
- 大深度認可 取り消せ/東京・神奈川リニア計画 住民ら審査請求
- 沖縄市長に参加要請/「辺野古」県民投票の会
- 家族農業応援政治を/東京・新宿 全国食健連が宣伝
- 米軍落下傘袋が不明/横田 連日の事故 地元「遺憾」
- 密集地の訓練危険/共産党「米軍に中止求めよ」
- 性差別ワースト発言２０１８/麻生財務相ダントツ/ネット投票 自民議員が“表彰台”独占
- 在日米軍関係経費/過去最大８千億円の異常正せ
- きょうの潮流/スポーツ選手の引退会見は、どことなく現役への…
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