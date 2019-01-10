2019年1月10日(木)
- シリーズ 暮らし圧迫 大軍拡/Ｆ３５ １４７機 総額６．２兆円 中期防単価公表/１機１１６億円 維持費３０７億円 さらに上回る可能性 ３０年運用
- 雇用・労災保険 過少給付/勤労統計 ０４年からデータずさん
- 「安倍さんの改憲は私たちのためではない」/戦争経験者ら署名 東京「９の日行動」
- 県民投票 全市町村で/「沖縄 歴史的にも重い投票権」/デニー知事、宮古島市長に実施要請
- 中期防・主要兵器の単価公表/イージス・アショア １２２４億円
- 民意を表明させて/宜野湾 投票不参加に抗議集会
- 全国・沖縄両革新懇アピール 成功へ全国から支援を
- 日高本線再生は国の責任/北海道 「守る会」が緊急声明/不通のまま丸４年
- 意欲出る森林政策必要/本村議員、愛知県森林組合会長らと懇談
- 知りたい聞きたい/気候変動観測衛星「しきさい」って？/温暖化・黄砂・赤潮の予測
- ブラックホール Ｘ線で輝く現場キャッチ/国際宇宙ステーションから観測/科学誌に掲載
- 自治体の合意なければ再稼働できぬ/原電社長、６市村に説明 １７年/東海第２の事前了解
- 「家族農業の１０年」/農業再生への展望を開く年に
- きょうの潮流/「原子力の最大の課題は社会的信頼の回復」。このテーマが国…
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