2019年1月4日(金)
- 共産党告発の内部文書隠ぺい/仁比質問（１５年９月）の翌日 存在照合/防衛省 戦争法強行のウラで
- ２０１９年 内政展望/消費税１０％への増税阻止/暮らし第一の政治踏み出す年に
- 独 再生エネ 電力消費４０％超/「転換」計画が着々
- 新人予定候補 全速前進/統一地方選 共産党躍進へ
- 中教審答申案に教育現場から批判/“成果評価あり得ない”/“変形制導入は理解不能”
- 改定入管法・基本方針/「日本人と同等の報酬」いうが/客観的な判断基準なし
- 統一地方選と参院選勝利へ 共産党が宣伝/立憲主義取り戻す/兵庫 宮本岳志議員、金田予定候補
- 統一地方選と参院選勝利へ 共産党が宣伝/“再稼働ストップ”/新潟 藤野議員
- １～２月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- 太陽光発電で脱貧困/中国の農村、生活が変化/年収４倍 公益事業も充実
- ２１世紀、世界と東アジアの平和と展望/ベトナム外交学院 志位委員長の講演
- 星の赤ちゃん包む“ドーナツ”/内と外で傾きにずれ
- 防衛省 隠す削る/戦争法成立を米軍に約束 発言文書 普通扱い一転 秘密に/仁比質問受け“確認逃れ”
- 安倍政権退陣必ず 国会前
- ２０１９年と憲法/「安倍改憲」に終止符打つ年に
- きょうの潮流/穏やかな波間にきらめく陽光。三陸の海に年が明けました。…
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