2018年12月27日(木)
- 新基地問う沖縄県民投票 全有権者の参加保障を/一部首長が実施拒否・保留 分断許さぬ声 急速に
- 東電３被告 禁錮５年求刑/強制起訴裁判 「原発 漫然と運転継続」/東京地裁
- 外国人労働者 雇用の調整弁 防げず/野党合同ヒアリングで追及
- 南北、鉄道連結の着工式/“朝鮮半島の平和、強固に”北朝鮮・板門駅 計２００人参加
- 統一地方選・参院選勝利へ 希望ひらく報道に全力/２０１９年の紙面
- 住民投票へダブル選も/「大阪都」構想 松井知事が会見で言及
- 維新政治打破へ総力/柳 党府委員長が表明
- 生放送！とことん共産党/統一地方選１５予定候補が「とことん」決意表明/暮らし守るため勝利必ず 小池書記局長が呼びかけ
- 日曜版新年合併号/志位さんに直撃 安倍政権どう倒す/政治コラムニスト早野さんが新春特別インタビュー/第２部 統一地方選・参院選特集
- 沖縄県民投票 意思示す権利奪うな/宜野湾市提訴も 島ぐるみ会議が会見
- 児童虐待防ぐ連携必要/大阪 たつみ氏とＮＰＯが意見交換/職員増など行政の抜本策不可欠
- 安全な未来を残したい/札幌 チェルノブイリデー宣伝
- 外国人就労方針/これで見切り発車は許されぬ
- きょうの潮流/「学校はいつでも笑ってなくちゃダメなんだよ。ボクは、…
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