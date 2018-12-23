2018年12月23日(日)
- 政治考/改憲狙い“草の根動員”/安倍政権、自民案提示に執念
- 土砂投入 法治国家の破壊/名護市議会が意見書
- ハラスメント根絶を/全労連シンポ 禁止規定が必要
- 高校生 辺野古考える/沖縄で平和集会 「自分のこととして」
- 米軍ヘリ部品落下１年 保育園関係者ら集い/空飛ぶのは小鳥だけに/沖縄・宜野湾
- 圧倒的民意示そう/県民投票成功 事務所開き/沖縄
- 定置網に半額補助/漁業者と倉林氏の要望実る/１９年度政府予算案
- 性暴力救済の医療費公費負担/大阪府は国に申請を/被害者支援へたつみ氏ら懇談
- スペイン 最賃２２％引き上げ/政府 左派政党との合意実行/新年から実施 「２５０万人恩恵」
- ソウル 来年返還の米軍基地周辺/基準値１１７０倍ベンゼン検出/市局長 「内部の精査 浄化に努力」
- 天皇が最後の記者会見/「沖縄の苦難に心寄せる」
- 「歴史的事実の究明を」/ハンセン病家族訴訟 原告、涙の陳述
- 立候補の自由 奪う/供託金違憲訴訟 報告集会
- １９年度軍事予算案/「戦争できる軍隊」の道開くな
- きょうの潮流/寝座が置かれたり、神に供えた米を食したり…。その儀式は…
|赤旗ＰＲ