2018年12月22日(土)
- １９年度予算案 大増税・大軍拡 暮らし直撃/米国製兵器“爆買い”/社会保障は大幅抑制
- 軍事費後払い分盛る/第２次補正予算を閣議決定
- 米軍着陸帯関連工事を強行/沖縄県民「屈しない」/東村高江で抗議行動
- 医大入試差別 大学名公表、臨時定員増など要求/小池書記局長らが文科相に
- 志位委員長らがベトナムから帰国
- 日本政府のＩＷＣ脱退方針、国際的理解得られないのでは/小池書記局長が会見
- ２０１９年度政府予算案について/小池書記局長が談話
- 陸自基地問う住民投票/沖縄 石垣市長に直接請求
- 消費税１０％に審判/北陸信越いっせい宣伝 井上議員訴え
- 法律の前提崩れた/外環道、国交省に説明要求/宮本徹、吉良、山添拓氏参加
- 憲法守る仲間増やそう/ピースナイトナイン 首都圏の学生９条の会が集い
- ウーバーまた敗訴 英控訴院/運転手は「労働者」
- タクシー労働者デモ/韓国 １２万人 相乗り拡大に反対
- 落下傘、演習場外に/東富士投下訓練の米軍輸送機
- １９年度予算案 カジノ関連２９億円/管理委員会人件費９億円
- 原発、どこにも売るな/官邸前で反原連抗議
- １９年度予算案決定/財政の機能がますますゆがむ
- きょうの潮流/「くっつきすぎ！ 腕一本離れなさい！」。障害児学校…
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