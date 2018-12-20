2018年12月20日(木)
- 志位委員長がベトナム書記長と会談/核兵器禁止条約早期発効・東アジアの平和へ協力強化/両党関係、「新たな高みに」
- 米「密約必要」 沖縄への有事核持ち込み/外務省高官 容認の姿勢/外交文書公開
- 安倍政権に怒り 声あふれ/総がかり実行委 国会前で行動
- 辺野古への土砂投入抗議/「沖縄とともに立ち上がろう」米国７都市で緊急行動/日本出身者・日系米国人ら
- 消費税１０％中止へ署名用紙 ストップ！ネット
- 沖縄のヘリ炎上事故/米軍、原因特定せず
- 交付金拡充へ力合わせ/党国会議員団 国立大学協会と懇談
- シャープ・外国人派遣元転々/厚労省「派遣法に違反」/小池氏に回答
- 法務省、届出書提出を拒否/技能実習生死亡 野党合同ヒアリング
- 違法な「曲技飛行」だめ/ブルーインパルス 本村議員らが要請/防衛省・国土交通省
- 沖縄のたたかいと結び運動さらに/オスプレイ配備撤回を/関東連絡会 集いで確認
- 国会審議を身近に パブリックビューイングの取り組み（下）/社会は自分たちが決める/京都での工夫
- 「いずも」空母化やめよ/畑野衆院議員ら防衛省に要請書
- 泊原発で保安規定違反/９年超も非常用電源に不備/規制委認定
- 桟橋の不使用を要請/「島ぐるみ会議名護」 辺野古土砂搬出会社へ
- 投票求める会が結成/宮古島 市長の不参加方針受け
- 原発輸出「総崩れ」/行き詰まり認めて完全撤退を
- きょうの潮流/日本最後の航空母艦とされる「葛城」は皮肉な運命をたどりま…
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