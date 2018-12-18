2018年12月18日(火)
- 原発輸出すべて暗礁に/日立 英で計画延期も/経団連会長「もう限界」
- 安倍首相の責任問われる/英原発計画「凍結」 小池書記局長が会見
- ハラスメントをなくす実効ある法整備求める/厚労省に党国会議員団チーム
- 志位委員長がベトナム到着/チン政治局員・クアン対外委員長と会談
- 消費税１０％増税“対策”「混乱と不公平生む愚策」/小池書記局長 「中止の一点で力合わせる」
- 国民に説明できない領土交渉、絶対成功しない/小池氏
- 辺野古 作業を加速/市民ら「違法工事やめろ」
- 長野・御代田町長選/子育て・介護充実さらに/茂木町長、４期目出馬表明
- 長崎県原水協が被爆者へ見舞金/“ちひろカレンダー”ありがとう/核ない世界へともに
- 職場におけるハラスメントをなくすための実効ある法整備を求める申し入れ/日本共産党国会議員団 対策チーム
- 米国境警備隊 拘束中の移民少女死亡/「非人道的」と抗議広がる
- 安倍内閣 問題発言連発の閣僚/非課税の政治資金で豪華飲み食いの実態/１０００万円超 三つ星店も
- 畠山氏、池田市議が調査/札幌・店舗爆発 避難所訪問、要望聞く
- ＣＯＰ２４の閉幕/温暖化対策 本気で実行の時
- きょうの潮流/安倍首相自ら宣伝し他国に売り込んできた、原発…
|赤旗ＰＲ