2018年12月16日(日)
- 辺野古新基地阻止 沖縄と全国一丸/たたかい 止まらない/デニー知事 座り込み激励
- 辺野古新基地阻止 沖縄と全国一丸/土砂投入 共産党が抗議
- 安倍改憲許さぬ/労組 組織の違い超え 結集/都内で集会
- 将棋新人王戦記念対局 藤井ＶＳ豊島/１月１日付から連載
- 共闘勝利、共産党躍進で安倍政権打倒し、新しい政治を/東京・町田 小池書記局長が訴え
- 辺野古土砂投入を批判/横浜 畑野議員ら抗議
- 辺野古土砂投入継続に抗議続く/あきらめ狙う国に負けない/沖縄
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/「ルール」策定 協議続く/島しょ国など“高い目標を”
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/「民衆の声聞け」若者ら訴え
- カジノ危険 誰にも/依存症増やし収益/県弁護士会 宮崎シンポ
- 憲法守り教育に自由/学校・地域の取り組み交流/東京で集会
- 戦争法 被爆者ら「悔しい」/東京地裁 違憲訴訟原告訴え
- 原発被害者 真の救済へ/いわき市民訴訟原告団が総会
- 与党税制改定大綱/大企業いいなりのばらまきだ
- きょうの潮流/生々しい映像がまだ頭の中にこびりついています。…
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