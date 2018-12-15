2018年12月15日(土)
- 辺野古 政府が土砂投入強行/県民の怒りさらに/“あきらめない”声広がる
- 日韓議連代表団 文大統領と会談/被害者の名誉と尊厳の回復を/志位委員長が発言
- 新たな「パートナーシップ宣言」へ/日韓・韓日議連合同総会 ソウル
- 「消費税１０％ストップ！ネットワーク」結成/学者・ジャーナリスト・著名人ら/一点共闘よびかけ
- 辺野古土砂投入は即時中止を/東京 小池書記局長が訴え
- 消費税１０％「確実に実施」/与党税制大綱 大企業優遇も拡充
- 与党税制大綱 小池書記局長が批判
- 辺野古土砂投入強行/「県民の怒り燃え上がる」/デニー知事が会見
- 小池氏ら民青新役員と懇談/民青と青年の願い 響き合うとき
- 控訴審も山本さん勝利/東京高裁 ノーモア・ヒバクシャ訴訟
- 福島を切り捨てるな/県農民連 国・東電に迫る
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/化石燃料への投資撤退が加速/１０００機関を超える
- 兵器より福祉に予算/厚労省前座り込み 高齢者怒りの訴え
- 命の海 埋めるな/安倍政権に審判下そう/官邸前 抗議の連続座り込み
- 原発固執の政権ノー/反原連が官邸前抗議
- 辺野古土砂投入/法治国家ではあり得ぬ大暴挙
- きょうの潮流/毎朝、虹の門に出迎えられる子どもたちは見上げる空におび…
|赤旗ＰＲ