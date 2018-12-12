2018年12月12日(水)
- 防衛大綱 「空母」明記へ/骨子案提示 Ｆ３５Ｂ運用 事実上の攻撃型
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/気候変動対策 日本、最底辺組/ＮＧＯが国別ランキング
- 社会保障 すみずみまで/障害者・患者団体と懇談/共産党議員団
- 日韓・韓日議連合同総会とベトナム訪問の党代表団
- 中小の酪農支援こそ/規模拡大要件見直せ/田村貴昭氏が政策転換迫る
- ＥＰＡの影響情報を/紙氏、再生産可能な価格に
- 技能実習生 ねつ造は国会否定/ＢＳ番組 辰巳氏が政府批判
- 民意示す県民投票を 辺野古埋め立て賛否問う/全市町村実施求める/沖縄県議会 瀬長議員が質問
- 民意示す県民投票を/宜野湾 反対派市議らと面談/「県民投票の会」 関連予算可決に期待
- 大阪万博に期待する人もしない人もカジノ・大阪都はノー/共産党大阪府委が声明
- 政権打倒へ本気の共闘/岩手 ４野党合同街頭演説
- 外国人労働者 違法の通報 機能せず/倉林氏「安い労働力使用だ」
- 外国人労働者 建設業の実態 黒塗り/山添氏「都合が悪いと隠す」
- 石炭火発 止める道へ/武田氏「削減目標は不十分」
- プラ焼却 最終手段だ/田村貴昭氏「生産抑制が大事」
- 学校給食無償 今こそ/吉良氏「国もかつて目標に」
- 空調補助 単価上げて/本村氏「自治体負担は重い」
- 執行停止 基準を逸脱/山下氏「辺野古承認へ曲解」
- トランス脂肪酸 示せ/畑野氏「食品の安全に影響」
- 日銀制度 投機に悪用/大門氏「異次元緩和やめよ」
- 森友疑惑 国有地値引き 大暴投/宮本岳志氏「鑑定事前調整か」
- 入間 日米一体が進む/塩川氏「衛生訓練は具体化」
- 低所得者 影響大きい/辰巳氏「消費税増税中止を」
- 中小企業補助 戻して/紙氏「西日本豪雨では後退」
- 即位儀式 合意形成を/田村智子氏「市民生活も影響」
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/米、化石燃料・原子力推進/若者抗議「恥を知れ」/マイクロソフトなど企業も憂慮
- ＣＯＰ２４ｉｎポーランド/気候の債務払え/ＮＧＯ 先進国に資金拠出求める
- 映画人も改憲阻止/高田健さん講師に記念講演
- 聴覚の認定 国際水準に 難病治療 軽症のうちに/障害者・患者団体 福祉施策充実求める/共産党国会議員団と懇談
- 自衛艦の右舵が原因/おおすみ訴訟で原告側主張/広島地裁
- ＧＤＰ悪化/これでも消費税増税するのか
- きょうの潮流/「すべて剣をとる者は剣にて亡（ほろ）ぶ。基地をもつ国は…
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