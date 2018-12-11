2018年12月11日(火)
- 安倍政治の破たんあらわ おごれる政権に退場の審判を/国会議員団総会 志位委員長があいさつ/臨時国会閉会
- 志位委員長 １３日から韓国 １７日からベトナム訪問
- 国会の機能 危機的状況/６野党・会派、衆院議長に要請 与野党協議の場を
- お金の心配せず学びたい/学生グループ 新宿で初街宣
- 大企業応援・カジノ誘致ストップ 共産党躍進で暮らし守る県政・市政に/横浜 志位委員長が訴え
- 改憲案提示阻止は成果 来年の選挙で審判下す/ＮＨＫ「日曜討論」で小池氏
- 憲法審強行 会長が反省/与党筆頭幹事は「おわび」
- 家族経営成り立つ政策を/酪農・畜産対策 党国会議員団が要請
- 幅広い共同の展望開く/茨城県議選 共産党は２議席確保
- 辺野古新基地 圧倒的反対示そう/沖縄 県民投票向け「連絡会」結成
- 安倍政権の暴走を告発/北海道北見 市田副委員長
- 共闘広げ自公に痛打を/名古屋 田村副委員長
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 日本共産党国会議員団総会/志位委員長のあいさつ
- 学童保育 基準緩和やめよ/厚労省に野党が要望書共同提出
- 農業考えるつどい 京都・福知山市/安倍「亡国農政」変えよう/倉林・紙議員が報告
- 借り上げ住宅「追い出し」 たたかう入居者激励/神戸で集会 山下議員が決意
- 都水道局談合疑惑 天下り２人が退職/水ｉｎｇ 都の聴取要請を拒む
- 離農防いだ復旧補助/岡山・真備 大平氏ら被災農家まわる
- 臨時国会閉幕/強権で隠せぬ安倍政治の破綻
- きょうの潮流/いつの間にか政府が国民の生活に値札をつけて外国や企業に…
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