2018年12月8日(土)
- 悪法一挙強行に徹底抗戦/野党抗議 深夜にずれ込む/入管法 漁業法 日欧ＥＰＡ
- 「議論尽くせ」 国会前
- 保護者“保育園の上飛ばないで”/沖縄・宜野湾から上京し訴え
- 茨城県議選 あす投票/当落線上の大激戦
- 強権的運営を糾弾/参院本会議 山添・紙議員 委員長解任決議案に賛成
- 漁業者の苦しみ分からぬか/紙議員、声つまらせ訴え
- 特区より規制弱まる/入管法改定案 田村智子氏批判
- 外国人研修生・技能実習生/８年間で１７４人死亡
- Ｆ３５Ｂ 維持費も高額/宮本徹議員追及 防衛省「承知せず」
- 選挙期日の統一法案 参院委で全会一致/山下議員質問
- トラック運送事業法改正案/参院本会議で可決
- 金融庁 １５年に不正把握/スルガ銀融資 宮本徹議員が質問/衆院財務金融委
- 核燃サイクル合理性ない/衆院原子力特委 藤野議員に専門家
- 挑む 地方選/無党派・保守の人も応援
- 障害者福祉の拡充ぜひ/“権利条約を実現して”/東京・新宿 きょうされん３００人宣伝
- 辺野古沿岸域に土砂運搬船/抗議船「強権に屈服しない」
- 「１２・８」を迎えて/戦争を知らない親から伝える
- きょうの潮流/アメリカが仕掛けたわな、自存自衛のため、目的はアジアの…
|赤旗ＰＲ