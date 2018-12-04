2018年12月4日(火)
- 失踪実習生 最賃未満６７％/政府のねつ造いよいよ鮮明/聴取票 野党が集計 法案の根拠崩壊
- 辺野古に土砂 １４日から/防衛局 民間桟橋使い積み出し開始/地元で抗議行動
- ＣＯＰ２４inポーランド/温暖化防止 議論始まる/「パリ協定」実施ルールめざす
- 米軍新基地建設のための土砂投入/許しがたい蛮行/小池書記局長が会見
- “代替わり儀式”の国民的議論を/秋篠宮発言でコメント/小池書記局長
- 志位委員長、南ア大使と会談/核兵器廃絶の促進で一致
- 漁業者から問題点指摘の声/漁業法改悪案 野党合同ヒアリング
- 国内の酪農 打撃深刻/井上議員 日欧ＥＰＡを批判
- 自治体の基地調査実現を/赤嶺議員 地位協定の改定主張
- 国立大学運営交付金の削減/日本の研究力 危機/畑野議員 抜本増への転換迫る
- ミサイル基地 否認を/沖縄・宮古島 住民が県に要請
- 企業城下町 日立市で変化 茨城県議選/工場門前 ビラ２００枚すべて配布
- 一部損壊に支援必要/紙議員 北海道地震で要求
- スーパー堤防根拠なし/山添議員 「宅地開発ありきだ」
- 悪質保育業者は排除/田村智子議員 無償化の課題指摘
- 石炭火発 建設中止を/武田議員 「業界任せ 新設続く」
- ＮＥＣリストラ阻止へ/「対策会議」が結成総会
- ＣＯＰ２４inポーランド/「世界は岐路にある」/歴代議長４人が共同声明
- ＣＯＰ２４inポーランド/国連機関警告 「気候変動止められる最後の世代」
- 疑惑企業天下り認める/都水道局 浄水場談合めぐり/河野都議に答弁
- 「入管法」参院審議/劣悪労働横行に拍車かけるな
- きょうの潮流/会社の資金を守れ。あのカルロス・ゴーンも慌てて号令した…
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