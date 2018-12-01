2018年12月1日(土)
- 安倍政権下で企業献金倍増/２４億円 財界と癒着くっきり/１７年政治資金
- 稲田自民副幹事長 防衛相在任中/軍需企業がパーティー券購入
- 海外米軍基地 再編・閉鎖を/超党派の米識者ら連合結成/沖縄に連帯も
- 漁民置き去り 浜は混乱/漁業法改悪案 紙議員が批判/参院本会議
- 即位日の休日は賛成だが違憲の儀式の日の休日は反対/笠井政策委員長が表明
- 法案への党の態度表明/衆院内閣委で塩川議員/天皇即位休日法案を可決
- 入管法改定案先取りの制度/“暴力など相談ある”/国交省答弁 宮本岳志議員に
- 新疑義あれば検査継続/森友問題で会計検査院/野党合同ヒアリング
- 入管法改定案に対する仁比議員の質問（要旨）/参院本会議
- ２０１７年 政治資金収支報告/共産党 国民と結びつき活動/財務・業務委員会 岩井鐵也責任者が談話/政党助成金や企業・団体献金は受け取らず
- 海外の米軍基地 無駄、有害/閉鎖一致点に 超党派識者ら書簡
- 派遣大手パソナ/まだあった脱法的手法/派遣先断れば解雇の危険
- “日本防衛”無関係の米軍部隊次々配備/自治体に直前まで知らせず
- 献金自粛の電力業界がパー券/原発再稼働求める９社 稲田氏に事実上の献金
- １７年政治資金報告/財界献金への依存見過ごせぬ
- きょうの潮流/自由や権利は、国民の不断の努力なくして保持できない。１…
|赤旗ＰＲ