2018年11月28日(水)
- 自公維、入管法案 採決強行 衆院本会議/外国人労働者を雇用の調整弁に/６野党・会派、暴挙に徹底抗議
- 入管法案 世論広げ廃案必ず 国会前緊急抗議
- 県民投票 来年２月２４日に/沖縄知事発表 辺野古埋め立て問う
- 災害に弱い広域水道/倉林議員 地域水源使う分散型こそ/参院厚労委
- 核兵器国に忖度とは/井上議員 日本の国連決議批判/参院外防委
- 漁業法改悪案めぐり長官暴言/「説明きりがない」/田村貴昭議員批判 衆院農水委
- 保育労働 過酷な現場/参院委で田村智子議員 配置基準見直せ
- 戦前のシステムに後戻り/漁業法改悪案 加瀬・帝京大教授の意見陳述 衆院委
- 技能実習先 「７割法令違反」も氷山の一角/衆院法務委 藤野氏が追及
- 激戦ルポ茨城県議選/水戸市・城里町区 ４８年続く議席守り抜く/那珂市長も期待 ■ 医療・福祉充実へ/再稼働止める力 江尻予定候補
- 統一地方選・参院選挙の前哨戦。大激戦の茨城県議選挙勝利へ、全国からの支援を心から訴えます/２０１８年１１月２８日 日本共産党中央委員会
- 米軍ＦＡ１８墜落 沖縄県議会が抗議
- 豪雨被害 岡山・広島・愛媛の共産党/被災者への国支援要請/医療費無料化 継続可能と回答
- 原発ゼロ 政治決断を/宮本岳志氏 洋上風力発電法案可決
- 日米安全保障と密接/塩川氏 サイバー対策ただす/基本法改定案可決 日本共産党は反対
- 正社員と非正規 格差を容認/労政審部会が省令・指針承認/待遇引き下げは認めず
- 不正多く監査破綻/建設業外国人受け入れ 山添氏追及
- 被災ハウス９割を助成/道議会が補正予算可決 共産党の要求実る
- 「入管法」ごり押し/論拠の崩れた法案を力ずくか
- きょうの潮流/電器店で会計を済ませようとしたときのことです。レジで年…
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