2018年11月26日(月)
- パソナ無期雇用違法規則 削除/派遣先 １カ月なければ解雇/共産党要請受け 厚労省周知
- 民青倍加へ対話広げて/全国大会 終わる
- 守ろう９条 全世代が連帯/高齢者大会 始まる
- 本気の共闘、共産党躍進で安倍政権を倒そう/高知赤旗まつり 小池書記局長が記念講演
- 改ざん 処分軽すぎる/「森友」文書 辰巳議員が追及
- 志位委員長が亀井静香氏と対談 『月刊日本』/「日米安保いらない」亀井氏/「共産党と一緒だ」志位氏
- 激戦ルポ茨城県議選/取手市区 自民ＶＳ「市民と野党」/無所属市議街頭へ アピール１２００人賛同 再稼働反対は上野氏
- 市民＋野党 熊本で勝利を/あべ広美さんが決意/参院選 全国最初の統一予定候補へ
- 暮らし守る党大きく/市田・仁比氏 広島市で演説会
- 原発ゼロ ともに/新潟・長岡 岩渕議員が訴え
- ダム偏重防災やめよ/山添氏 耐越水堤防など河川を
- 日欧ＥＰＡ承認案/笠井議員の質問/衆院本会議
- 台湾統一地方選 与党が大敗/経済低迷 中台関係悪化に審判/蔡総統が党主席辞任へ
- 沖縄米基地で教員研修/外務省主催 県の頭越しに/赤嶺衆院議員が批判
- 熊本地震 住まい再建へ支援を/田村貴昭議員 住民から要望聞く
- 「入管法」国会審議/「酷使する制度」を強行するな
- きょうの潮流/ここはアジアのアルカディア。明治初期に日本…
|赤旗ＰＲ