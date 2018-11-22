2018年11月22日(木)
- 実習生失踪 政府なお実態ゆがめる/入管法改定案 野党が追及/法相 小池氏への答弁 誤り認める
- 「慰安婦」問題 韓国 財団解散を発表/“被害者の名誉・尊厳回復推進”
- 消費税１０％ノー 共同を広げよう/各界連が集会・要請
- 入管法改定案 ２７日採決認めない/野党国対会談 「聴取票」提出を
- 受け入れ基盤改善こそ/穀田氏 人権侵害・保険未加入/衆院外務委
- 「慰安婦」財団解散/すべての被害者の名誉・尊厳回復こそ/日韓は誠実な話し合いを
- 自公の憲法審ゴリ押し/穀田氏「言語道断」と批判
- 論戦ハイライト/入管法改定案 法務省の資料隠ぺいを批判/藤野氏が深刻な実態告発
- 技能実習生の実態把握こそ/衆院委 塩川氏 監理団体調査迫る
- １７年都選管政治資金 自公など企業・団体献金６．１億円/前年の倍近く集める
- 北海道乙部 漁業法改悪止めよう/紙議員 町長・ひやま漁協と懇談
- 沖縄・石垣 陸自ミサイル基地問う、住民投票署名/１万目標に市民が奮闘 ３０日まで
- 国家公務員減らすな/塩川氏 地方機関の業務に支障
- 食の安全が崩される/紙氏 ＴＰＰ１１関税撤廃追及
- 若者の共産党観から領土問題、社会主義まで/ＢＳ―ＴＢＳ「報道１９３０」 志位委員長、大いに語る
- ３連休――すべての支部・党員が立ち上がり、宣伝・読者拡大で大攻勢を/１１月２１日 中央委員会書記局
- 原発賠償 和解案貫け/衆院委で高橋議員 法案への明記要求
- サブリース 法規制を/問題多発で山添議員 国交省「検討する」/参院特委
- 再稼働へ「東電型」一般化/法案可決 畑野議員が反対討論
- 日産会長の逮捕/労働者・国民を欺いた責任重大
- きょうの潮流/言葉には力がある。権力を持たない人々の声を届けるため臆…
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