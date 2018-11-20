2018年11月20日(火)
- 日産ゴーン会長逮捕/巨額報酬 過少記載疑い/人員４万人削減の“張本人”/東京地検
- 労働法令違反が多数/「聴取票」の写し閲覧 野党は開示を要求
- 安倍政権の捏造 徹底追及を/「実習生のわがまま」と歪曲 小池書記局長が会見
- 国交省職員、防衛省に出向１８人/「辺野古」推進へ自作自演/赤嶺氏質問に防衛相認める
- 失踪実習生の「聴取票」過酷さ浮き彫りに/「月給１０万円」実は８万円さらに５万円控除/「週５４時間労働」が実際は７２時間 暴力も…
- 首相・法相の答弁撤回を/衆院議運理 塩川氏が要求
- “教員 国予算で増員を” “授業数削減が大前提”/長時間労働是正 意見相次ぐ/中教審分科会
- 志位委員長、新任のベトナム大使と懇談
- 「公教育否定する妄言」/麻生氏「人の税金」発言 小池氏が批判
- 外国人労働者受け入れ拡大/人権侵害起こらぬ仕組み必要/ＢＳ番組で田村副委員長
- 事前運動禁止見直し提起/塩川議員 期日前投票増加受け/衆院倫選特
- 政府は禁止条約署名を/地球市民集会 長崎アピール
- 漁業法改悪案に反対/拙速に進めること許されない/兵庫・淡路 宮本岳志・金田氏が漁協訪問
- 石垣島への陸自配備問題/用地造成の入札中止を/うりずんの会
- 埋め立て問う県民投票実施を/沖縄 デニー知事が糸満市長と面談
- 空港の安全に責任持て/宮本岳志議員 関空浸水取り上げ
- 漁業成り立つよう求める/紙議員 クロマグロの規制で
- 米・ＮＡＴＯノー ともに/アイルランド 世界の平和団体が会議/各地から米軍拡の告発次々
- 消費税 医療機関を圧迫/増税中止へ懇談 保団連、党国会議員と
- ゴーン流で不正数々 日産/燃費・排ガス、性能データ改ざん/経費削減で安全軽視
- 安倍政権追い詰める/「総がかり行動」など 議員会館前で行動
- 入管法「データ偽装」/実態隠しの姿勢をあらためよ
- きょうの潮流/巨大な右手がたいまつを握っています。米国国旗をあしらい…
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